Auto überschlägt sich an Autobahnabfahrt: Fahrer tot

Bad Klosterlausnitz - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall an einer Auffahrt zur A9 bei Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr der Wagen des Mannes am Montagnachmittag einen Kreisverkehr kurz nach der Einfahrt nahezu gerade, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach und der Mann wurde herausgeschleudert. Zeugen fanden das Auto neben der Fahrbahn. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Weitere Angaben zu dem Toten lagen zunächst nicht vor.