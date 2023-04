Zetel - Ein Auto ist auf der regennassen A29 bei Zetel (Landkreis Friesland) in eine Schutzplanke gekracht und hat sich überschlagen. Erst 30 Meter hinter der Unfallstelle in Richtung Osnabrück blieb der Wagen auf der Seite liegen, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der 26 Jahre alte Fahrer musste aus seinem Auto befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar.