Emsbüren - Eine Autofahrerin hat sich auf der Autobahn 31 bei Emsbüren im Landkreis Emsland mit ihrem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die 31-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen am Freitagmittag aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort überschlug sich das Auto, durchbrach einen Zaun und blieb in einem Waldstück stehen. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre zwei Mitfahrer blieben unverletzt.