Berlin - Bei einem Unfall auf der Stadtautobahn im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick hat sich ein 34-Jähriger in seinem Wagen überschlagen. Zwei Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr hatte am Morgen noch von drei Verletzten gesprochen.

Der 34-Jährige war der Polizei zufolge in der Nacht zum Sonntag auf der A113 stadteinwärts unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Johannisthaler Chaussee und Späthstraße im Ortsteil Baumschulenweg sei er von der rechten über die mittlere auf die linke Fahrspur gewechselt - nach Zeugenaussagen ohne zu blinken.

Auf der linken Spur kollidierte der Autofahrer demnach mit dem Auto einer 29-Jährigen. Sein Wagen habe sich dadurch überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Rettungskräfte brachten den Mann mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Mehrere Autos beschädigt

Die 29-Jährige habe unter Schock gestanden und über Schmerzen im Nacken geklagt. Sie habe angegeben, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen. Ihr 35 Jahre alter Beifahrer wurde demzufolge nicht verletzt.

Zwei Insassen eines weiteren Autos, das zum Zeitpunkt des Unfalls auf der mittleren Spur fuhr, seien ebenfalls unverletzt geblieben. Ihr Wagen sei durch Trümmerteile leicht beschädigt worden. Die anderen beiden Autos wurden laut Polizei erheblich beschädigt.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.