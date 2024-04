Lengenfeld - Eine 61-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Lengenfeld im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Ihr Auto hatte sich nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen überschlagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 61-Jährige wollte demnach links abbiegen, als ein 20-jähriger Autofahrer hinter ihr versuchte, sie zu überholen. Dabei kollidierten die beiden Wagen - das Auto der Frau überschlug sich. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.