Leipzig/Grimma - Ein alkoholisierter 18-Jähriger ist auf einer Kreisstraße in Grimma im Landkreis Leipzig in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Das Auto kam in einem Feld zum Liegen, wie die Polizei am Sonntag in Leipzig mitteilte. Die drei Insassen - alle 18 Jahre - wurden durch den Unfall am Samstagabend verletzt.

Einer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Er hat sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten.