Ein Auto überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen. Nach dem Unfall auf einer Kreuzung in Berlin gibt es einen Leichtverletzten.

Auto überschlägt sich in Berlin - ein Mensch verletzt

Der leichtverletzte Mensch ist in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg hat sich ein Auto überschlagen. Dabei wurde laut Polizei ein Mensch leicht verletzt. Zwei Autos waren an dem Unfall auf der Kreuzung Danziger Straße/Prenzlauer Allee beteiligt - dabei überschlug sich eines der Autos aus bislang unbekannten Gründen und blieb auf dem Dach liegen, wie es von der Polizei hieß. Der leicht verletzte Mensch wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist den Angaben zufolge bislang unbekannt.

Die beteiligten Menschen konnten sich nach dem Unfall selbstständig aus den Autos befreien, wie die Feuerwehr mitteilte.