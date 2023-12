Uthmöden - Nach dem Überschlag eines Autos auf einer Kreisstraße im Landkreis Börde ist dessen Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Der 73-Jährige war am Samstag zwischen Uthmöden und Zobbenitz mit seinem Wagen nach links von der Straße abgekommen und in einem Graben über eine Baumwurzel gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei das Auto in die Luft gegangen und rund 20 Meter weiter auf dem Dach aufgekommen und liegengeblieben. Warum der Rentner von der Fahrbahn abkam, war zunächst unbekannt, wie es hieß.