Weimar - Ein 25 Jahre alter Mann ist bei Weimar von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Bei dem Unfall am Samstagmorgen wurden zwei von vier Insassen in dem Auto leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr eine Schutzplanke. Das Auto überschlug sich und blieb auf einem Feld liegen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. Das Auto wurde mithilfe eines Krans geborgen.