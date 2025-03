Friedeburg - Bei dem Frontalzusammenstoß eines Autos und eines Lastwagens ist in der ostfriesischen Gemeinde Friedeburg (Landkreis Wittmund) ein 47 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge wurde der 47-Jährige, der in dem Auto fuhr, in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Feuerwehrleute befreiten ihn aus seiner Fahrerkabine. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang und die Unfallursache.