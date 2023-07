Eisenberg - Ein 64 Jahre alter Mann ist schwer verletzt worden, als er in seinem Wagen im Saale-Holzland-Kreis von zwei Lastwagen eingeklemmt wurde. Die Mitfahrer des Mannes seien bei dem Unfall auf der Autobahn zwischen Eisenberg und Droyßig leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Autobahn musste teilweise gesperrt werden, so die Polizei. In der Folge sei es zu einem zehn Kilometer langen Stau gekommen. Der Sachschaden liege bei rund 45.000 Euro.

Zu dem Unfall am Freitagnachmittag sei es gekommen, als der vor dem Auto fahrende Lkw der Verkehrslage wegen abbremste, der dahinter fahrende Lasterfahrer, ein 60 Jahre alter Mann, aber zu spät reagierte. Gegen den 60-Jährigen sei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden, hieß es.