Leipzig/Halle - Ob ans Meer im Norden oder in die Berge im Süden: Wegen des Reiseverkehrs rund um Ostern rechnet die Autobahn GmbH schon für das kommende Wochenende mit volleren Fernstraßen. „Aufgrund der Staffelung der Ferientermine ist erstmals zwei Wochen vor Ostern – von Freitag, den 4. April, bis Sonntag, den 6. April – mit einem leicht erhöhten Ferienreiseverkehr zu rechnen“, teilte die bundeseigene Gesellschaft mit.

Der ADAC Hessen-Thüringen rechnet ebenfalls nur mit wenigen Staus, riet aber dazu, die Urlaubsfahrt - wenn möglich - lieber auf den Anfang der neuen Woche zu verschieben, wenn die Straßen wieder etwas freier seien.

Antizyklisch fahren

In den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen beginnen die Osterferien bereits in der kommenden Woche. In Sachsen starten sie am 18. April – pünktlich zum Start des bundesweit erwarteten Hauptreiseverkehrs. Besonders voll dürfte es laut Prognose rund um den Gründonnerstag (17. April) werden, wenn viele Berufspendler und Urlauber gleichzeitig unterwegs sind.

Auch für den Ostermontag (21. April) erwartet die Autobahngesellschaft starken Rückreiseverkehr. ADAC-Verkehrsexperte Wolfgang Herda sagte: „Wer stressfrei in den Osterurlaub starten möchte, sollte die verkehrsreichen Wochenenden umgehen und antizyklisch starten.“

Baustellen als zusätzliche Bremse

Autofahrerinnen und Autofahrer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sollten sich zudem auf zahlreiche Baustellen einstellen. Auf der Autobahn 4 sei an mehreren Stellen mit Behinderungen zu rechnen – unter anderem zwischen Wandersleben und Erfurt-West, Erfurt-Vieselbach und Weimar, Bucha und Jena-Göschwitz, Ronneburg und Chemnitz-Glösa sowie zwischen dem Dreieck Nossen und Dresden-West. Auch der Abschnitt zwischen Weißenberg und Görlitz ist betroffen.

In Thüringen wird außerdem auf der A9 zwischen Hermsdorf-Süd und Lederhose gebaut. In Sachsen-Anhalt ist die A9 bei Dessau-Süd betroffen ebenso die A2 zwischen Marienborn/Helmstedt und Eilsleben sowie zwischen Ziesar und Brandenburg. Auf der A72 bei Zwickau (Ost bis West) kann es ebenfalls zu Verzögerungen kommen.

Digitale Helfer gegen Osterstau

Die Autobahn GmbH empfiehlt Urlaubern, sich vorab über die aktuelle Verkehrslage und Baustellen auf der geplanten Route zu informieren. Eine interaktive Staukarte steht auf der Website des Unternehmens zur Verfügung.