Autofahrer aus Sachsen kommt auf Usedom in Gegenverkehr

Zempin - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 111 auf Usedom sind am Ostersonntag sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle weiter sagte, waren drei Autos in den Unfall am frühen Nachmittag bei Zempin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verwickelt.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein 41-Jähriger aus dem Erzgebirgskreis, der in Richtung Wolgast unterwegs war, nach links von seiner Fahrspur abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Er sei auf die Gegenfahrbahn geraten und habe zunächst einen entgegenkommenden Pkw leicht touchiert. Danach stieß sein Auto mit einem weiteren Wagen im Gegenverkehr frontal zusammen.

Im Auto des 41-Jährigen aus Sachsen wurde eine 70-Jährige schwer verletzt. Drei weitere Insassen im Alter von fünf bis 35 Jahren erlitten leichte Verletzungen. In dem Fahrzeug, mit dem der Wagen frontal zusammenprallte, wurde eine 66-Jährige schwer verletzt. Der gleichaltrige Fahrer hat leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden mit Rettungswagen oder Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht.