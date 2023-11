Plauen - Ein Autofahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn bei Plauen (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Der 72 Jahre alte Mann sei aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse von der Bundesstraße abgekommen, überschlug sich und kam auf der Seite vor einem Verkehrsschild zum Liegen, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der Fahrer musste durch Rettungskräfte aus seinem Auto befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wegen Glatteis und Schneematsch gab es am Wochenende zahlreiche Unfälle in Deutschland. Mit Schnee, Eis und Matsch müssen weite Teile des Landes auch zum Wochenbeginn rechnen.