Spahnharrenstätte - Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum in Spahnharrenstätte (Landkreis Emsland) ist ein 56-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Sein Wagen kam laut Polizeiinformationen von Samstag aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dort stieß das Auto am Freitag gegen den Baum.

Der Mann musste von der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.