Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A38 in Südharz schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Südharz - Bei einem Unfall auf der Autobahn 38 im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer an der Anschlussstelle Roßla (Gemeinde Südharz) aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

In einer Kurve der Abfahrt kam er den Angaben zufolge von der Fahrbahn ab, überquerte einen Grünstreifen sowie die Auffahrtsspur in Richtung Leipzig, durchbrach eine Schutzplanke und rutschte einen Hang hinunter. Am Fuß des Hanges kam das Auto schließlich zum Stillstand. Der schwer verletzte Mann wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.