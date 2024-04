Wittstock/Dosse - Beim Einparken hat ein Autofahrer auf einem Parkplatz in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ein neunjähriges Kind erfasst. Der Junge blieb „äußerlich“ unverletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben nach wollte der 69-Jährige am Samstag auf einem Supermarktparkplatz in der Papenbrucher Chaussee einparken. Dabei übersah er den Jungen, der mit seiner Großmutter auf dem Weg zu einem parkenden Auto war und überfuhr den Neunjährigen, wie es weiter hieß.

Die Großmutter bekam die Situation nicht mit. Sie habe nur noch sehen können, wie ihr Enkel unter dem Auto hervorkroch, so die Polizei. Das Kind habe „keine äußerlich sichtbaren Verletzungen“ erlitten. Da innere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde der Junge in ein Krankenhaus gebracht.