Taucha - Ein Autofahrer ist in Taucha (Landkreis Nordsachsen) über eine rote Ampel gefahren und hat eine 33 Jahre alte Frau und ihre fünfjährige Tochter erfasst. Mutter und Kind wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Leipzig am Donnerstag mitteilte. Der 74 Jahre alte Autofahrer war demnach am Mittwochabend über die rote Ampel gefahren, als die 33-Jährige zu Fuß und ihre Tochter auf einem Roller die Straße überquerten. Die Polizei ermittelt nun gegen den 74-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.