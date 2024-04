Berlin - Nachdem ein Autofahrer einen 36 Jahre alten Fußgänger angefahren hat, ist der Fahrer vom Unfallort geflohen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erkannten Zeugen in der Nacht zu Donnerstag jedoch das Kennzeichen des Autos, sodass die Polizei den Fahrer später an seinem Wohnort stellte. Bisherigen Ermittlungen zufolge habe der 36-Jährige die Grunerstraße in der Nähe der Littenstraße in Berlin-Mitte überquert, als der Autofahrer, welcher auf der Grunerstraße unterwegs gewesen sei, ihn mit seinem Wagen erfasst habe. Nachdem der Unbekannte zunächst kurz gebremst hatte, floh er vom Unfallort, wie es hieß. Der Fußgänger stürzte zu Boden und erlitt eine Verletzung am Knie. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.