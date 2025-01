Ehrenburg - Ein Autofahrer ist auf der Fahrt von Anstedt in Richtung Ehrenburg (Landkreis Diepholz) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden. Bei dichtem Nebel kam er am Abend in einer Kurve von der Straße ab und wurde in seinem Auto eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr befreite den 26-Jährigen aus dem Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar. Es herrschte nach Polizeiangaben teilweise eine Sichtweite von unter 50 Metern. Wegen des Unfalls war die Straße bei Harmhausen für rund zwei Stunden gesperrt.