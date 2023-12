Ganderkesee - Ein 42 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Sein Auto sei zuvor auf gerader Strecke von der Landstraße abgekommen, teilten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Der im Auto eingeklemmte Mann habe durch die Feuerwehr befreit werden müssen. Er starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Seine 37 Jahre alte Beifahrerin konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.