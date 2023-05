Velten - Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Auto in der Nähe von Velten (Landkreis Oberhavel) gegen einen Baum gefahren und hat Glück im Unglück gehabt. Der 33-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag zwischen Hohen Neuendorf-Borgsdorf und Velten gefahren, als das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann wurde kurzzeitig behandelt, bei dem Auto lag Totalschaden vor. Weil der Fahrer laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und der Verdacht bestand, sich einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu entziehen, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Die „Märkische Oderzeitung“ hatte zuvor über den Unfall berichtet.