Börde-Hakel - Ein Autofahrer ist in Börde-Hakel im Salzlandkreis gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Fahrer sei auf der B180 im Ortsteil Etgersleben mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Nach Angaben von Zeugen habe der Mann am Donnerstagabend mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Auto überholt. Daraufhin habe er in der nächsten Kurve die Kontrolle verloren, sei von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt.