Glauchau/Zwickau - Ein Autofahrer hat in Glauchau (Kreis Zwickau) einen Mann auf einem Motorroller angefahren und ist geflüchtet. Der 74-jährige Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Donnerstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der unbekannte Autofahrer am Mittwochnachmittag den Roller überholen und bog dann, als die Fahrer auf gleicher Höhe waren, an einer Kreuzung links ab. Dabei streifte der Auto-Anhänger mit Gitteraufbau den Roller. Der Autofahrer sei weitergefahren, ohne dass sich der Fahrer um den Verletzten oder die Regulierung des Schadens gekümmert habe, hieß es.