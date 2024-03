Berlin - Ein 42-jähriger Autofahrer ist bei der Flucht vor einer Kontrolle auf der A100 in Reinickendorf mit einem Funkwagen der Polizei zusammengestoßen. Dabei erlitt er am späten Freitagabend eine Kopfverletzung und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem klagten zwei Polizisten aus dem beteiligten Auto über Kopfschmerzen. Beide wurden im Krankenhaus ambulant versorgt und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

Demnach wollten die Polizeikräfte das Auto gegen 23.00 Uhr wegen zu hoher Geschwindigkeit kontrollieren. Der 42-Jährige flüchtete daraufhin mit dem Auto auf der A100 in südlicher Richtung, drehte dann und flüchtete weiter Richtung Norden. Kurz vor der Auffahrt Tegeler Weg soll der Wagen ersten Erkenntnissen zufolge nach links von der Straße abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt sein.

Daraufhin stieß er mit dem Funkwagen der Polizisten zusammen, die ihn verfolgten. Nach dem Unfall flüchtete er zu Fuß weiter, wurde dann jedoch von Einsatzkräften festgenommen. Wegen der Unfallaufnahme war die A100 zeitweise gesperrt. Laut Polizei wurde dem 42-Jährigen im Krankenhaus auch Blut abgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Zuvor hatte die „B.Z“ (online) darüber berichtet.