Glauchau - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto im Landkreis Zwickau sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 40-Jähriger war am späten Dienstagnachmittag in Glauchau mit seinem Wagen links abgebogen und dabei mit dem Motorrad zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der 18-jährige Motorradfahrer und der Autofahrer wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.