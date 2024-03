Rotterode - Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagabend im Landkreis Schmalkalden-Meiningen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der Mann war auf der Landstraße zwischen Rotterode und Asbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Straße abkam, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Er wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren zunächst unbekannt. Die Landstraße war zeitweise voll gesperrt.