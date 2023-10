Großenehrich - Ein 83-Jähriger ist in Großenehrich (Kyffhäuserkreis) in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Schutzplanke und ein Verkehrsschild geprallt. Dabei wurden er und seine Beifahrerin am Samstag schwer verletzt, wie die Polizeiinspektion Kyffhäuser am Sonntag mitteilte. Das Auto war demnach im gegenüberliegenden Straßengraben zum Liegen gekommen. Die Beamten schätzen den Schaden auf 11.000 Euro.