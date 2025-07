Berlin - Vor den Augen der Polizei haben sich zwei Autofahrer ein Rennen durch Berlin-Reinickendorf geliefert. Die beiden Fahrer rasten in der Nacht in ihren Wagen mit einem Tempo von über 90 Kilometer pro Stunde, ließen die Motoren aufheulen und die Reifen quietschen, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten beobachteten die Wagen zunächst an der Kreuzung Residenzstraße Ecke Mittelbruchzeile und nahmen die Verfolgung auf. An einer weiteren Kreuzung hielten die Fahrer zunächst an einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, gaben sie erneut Gas und rasten los.

Die Polizei stoppte die Wagen schließlich. Die Führerscheine und die Wagen der beiden Fahrer im Alter von 37 und 32 Jahren wurden beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt wegen eines illegalen Autorennens.