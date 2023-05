Berlin - Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Berlin-Schöneberg ein Rennen mit der Polizei geliefert. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Verkehrspolizisten war der Wagen am Morgen in der Tauentzienstraße Ecke Passauer Straße durch dessen Fahrweise aufgefallen. Der Fahrer ignorierte Halte-Signale der Beamten und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Dabei soll er rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsregeln missachtet haben. Am Tempelhofer Ufer musste er stoppen, weil die Straße von anderen Autos versperrt war. Er versuchte zu Fuß zu flüchten und wurde unweit des Technikmuseums festgenommen.

Führerschein und Wagen des Mannes wurden beschlagnahmt. Es bestand der Verdacht, dass der Führerschein gefälscht war. Beim Auto waren die Eigentumsverhältnisse unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss sowie Urkundenfälschung.