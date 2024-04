Haldensleben - Im Landkreis Börde hat sich ein Autofahrer ohne Führerschein eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ignorierte der 39-Jährige in der Nacht zum Freitag das Anhaltesignal der Polizei und raste daraufhin mit über 100 Kilometern pro Stunde durch Haldensleben. Auf der Bundesstraße 245 angekommen beschleunigte der Fahrer laut Polizei auf über 200 Kilometer pro Stunde, streifte in einer scharfen Rechtskurve einen Leitpfosten und kam schließlich in einer Böschung zum Stehen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bereits beim ersten Ansprechen sei deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann wahrzunehmen gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt entnahm demnach eine Blutprobe. Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen „grob verkehrswidrigen Verhaltens im Straßenverkehr und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke sowie des Führens eines Kfz ohne erforderliche Erlaubnis“, wie es hieß.