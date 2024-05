Osnabrück - Zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren sind beim Überqueren einer Straße in der Osnabrücker Innenstadt von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Der 36-jährige Fahrer hatte am späten Sonntagnachmittag an einer Kreuzung das Rotlicht einer Ampel missachtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Zudem habe ein Drogenvortest positiv auf THC, der Wirkstoffsubstanz von Cannabis, angeschlagen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kinder wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.