Potsdam - Mit dichtem Reiseverkehr und Stau ist am kommenden Mittwoch wegen des bevorstehenden Himmelfahrts-Wochenendes auf Autobahnen in Berlin und Brandenburg zu rechnen. Kurzreisen und Ausflüge rund um den Feiertag (29. Mai) können zu einer zusätzlichen Belastung auf den Autobahnen führen, wie die Autobahn GmbH Nordost mitteilte. Vor allem am Mittwochnachmittag und am Sonntag sei mit sehr dichtem Verkehr zu rechnen.

Gerade auch wegen Baustellen steigt das Staurisiko. Die Autobahn-Gesellschaft nennt auf der A10 die Abschnitte zwischen den Anschlussstellen Phöben und Leest nahe Werder an der Havel, das Dreieck Potsdam und den Bereich zwischen Erkner und Berlin-Hellersdorf. Auf der A13 wird der Abschnitt zwischen Calau und Großräschen ebenfalls als stauanfällig eingeschätzt.