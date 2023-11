Schellerten - Einen Tag nach einem schweren Verkehrsunfall in Schellerten im Landkreis Hildesheim schwebt ein Autofahrer weiter in Lebensgefahr. Der 31-Jährige sei mit seinem Wagen aus unbekannten Ursachen nach rechts von der Bundesstraße 1 abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum und fing Feuer. Ersthelfer retteten seine drei Mitfahrer aus dem Wrack. Sie kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die kurz nach dem Unfall eintreffende Feuerwehr holte den Fahrer aus dem Fahrzeug. Er kam am Samstagnachmittag unter Lebensgefahr ins Hospital. Sein Zustand hatte sich am Sonntagmittag nicht verändert, teilte die Polizei mit. Auch der Zustand der Schwerverletzten sei unverändert.