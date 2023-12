Ostrhauderfehn - Aus ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer in Ostrhauderfehn im Landkreis Leer mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann sei in der Nacht zum Freitag lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der Fahrer im Auto eingeklemmt und nicht ansprechbar gewesen. Seine Identität sei noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an.