Erfurt - Ein Autofahrer hat in Erfurt einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Das Polizeiauto prallte daraufhin gegen den Wagen des 61-Jährigen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein Polizist wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt.