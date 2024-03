Nordhausen - Verkehrspolizisten haben einen polizeibekannten Autofahrer ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogen in Nordhausen gestoppt. Die Beamten kontrollierten den Wagen am Samstagabend in der Nähe des Bahnhofs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Drogenvortest des 39 Jahre alten Fahrers ergab demnach ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Sein 24 Jahre alter Beifahrer führte den Angaben zufolge griffbereit einen Teleskopschlagstock bei sich, der von den Beamten eingezogen wurde.