Posterstein - Ein 43 Jahre alter Autofahrer ist an einem Stauende auf der Autobahn 4 mit seinem Wagen gegen einen Lastwagen geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, hattte der 56 Jahre alte Lastwagenfahrer nahe Posterstein (Landkreis Altenburger Land) wegen eines Staus halten müssen. Der hinter ihm nahende Autofahrer erkannte die Situation am Mittwoch zu spät und fuhr mit voller Wucht auf den Sattelzug auf. Die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main war für mehr als drei Stunden gesperrt.