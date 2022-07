Autofahrer prallt gegen einen Baum und wird schwer verletzt

Lünne - Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend in einer Kurve auf der L58 bei Lünne von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Fahrer stürzte eine Böschung hinab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum, wie die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Montag mitteilte. Die Feuerwehr konnte den im Auto eingeklemmten Mann aus dem Auto befreien. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei stellt nun Untersuchungen zur Unfallursache und der Identität des Mannes an. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.