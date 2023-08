Hann. Münden - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 7 im Landkreis Göttingen vermutlich ungebremst gegen einen Sperranhänger in einer Baustelle geprallt. Der 64-Jährige aus Baden-Württemberg kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstag in einer Baustelle bei Hann. Münden in Fahrtrichtung Hannover, wie die Polizei mitteilte.

Das Fahrzeug des 64-Jährigen verkeilte sich teilweise unter dem Anhänger, der auf dem Hauptfahrstreifen stand. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei schließt einen Krankheitsfall nicht aus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 165.000 Euro. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Ermittlungen dauern an.