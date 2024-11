Ein 36-Jähriger kommt in Berlin-Lichtenberg von der Straße ab und prallt gegen einen Mast. Später stirbt er im Krankenhaus.

Autofahrer prallt in Lichtenberg gegen Mast und stirbt

Berlin - Ein 36-Jähriger ist mit einem Auto in Berlin-Lichtenberg gegen einen Mast geprallt und ums Leben gekommen. Der Mann wurde noch reanimiert und kam am Morgen zunächst ins Krankenhaus. Dort starb er aber später, wie die Polizei mitteilte. Der 36-Jährige war auf der Rhinstraße unterwegs gewesen und in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Danach prallte er gegen den Oberleitungsmast.