Varrel - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Varrel im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und gestorben. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach könnte ein medizinischer Notfall am Steuer die Ursache für den Unfall gewesen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 68-Jährige sei in einer Kurve nach rechts von der Straße abgekommen. Dort fuhr er gegen einen Baum. Er wurde so schwer verletzt, dass er am Samstag noch an der Unfallstelle starb.