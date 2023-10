Osloß - Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei der Gemeinde Osloß im Landkreis Gifhorn mit seinem Wagen von einer Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Das Auto stieß gegen einen Baum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige so schwer verletzt, dass er starb. Warum der Mann mit seinem Wagen in der Nacht zum Montag von der Bundesstraße 188 abkam, sei unklar und werde nun ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden lang gesperrt.