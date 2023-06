Celle - Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist nahe Celle mutmaßlich wegen Sekundenschlafs mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume am Straßenrand geprallt. Seine 60 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt. Beide kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.