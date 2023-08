Bautzen - Ein Autofahrer hat auf seiner Flucht vor einer Verkehrskontrolle in Kubschütz (Landkreis Bautzen) mit seinem Wagen ein Polizeiauto gerammt. Der laut Polizei betrunkene Fahrer fuhr am Montagabend auf ein Grundstück - die Polizisten stellten ihren Streifenwagen direkt an die Ausfahrt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach legte der Verdächtige den Rückwärtsgang ein und krachte gegen die rechte Seite des Polizeiautos. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Laut Polizei wollte die Streife den 33 Jahre alten Autofahrer in Bautzen kontrollieren. Statt anzuhalten, sei der Mann einfach davongerast. Auf seiner Flucht soll er schneller als erlaubt und über mehrere rote Ampeln gefahren sein. Die Fahrt endete schließlich auf dem Grundstück. Ein Alkoholtest ergab 2,82 Promille Atemalkohol. Der Mann wurde zur Blutentnahme gebracht. Gegen ihn wird nun ermittelt. Seine Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein wurden sichergestellt, wie eine Sprecherin sagte.