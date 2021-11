Autofahrer soll vorsätzlich in Schülergruppe gefahren sein

Witzenhausen/Eschwege - Nach dem Tod einer von einem Auto erfassten Schülerin in Nordhessen wird nun wegen Mordes ermittelt. Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer den Wagen vorsätzlich in die Gruppe gelenkt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Verdächtige sei in eine psychiatrische Einrichtung gekommen.

Der 30-Jährige war am Freitagmorgen in Witzenhausen mit seinem Wagen in eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf einem Gehweg vor einer Kita gefahren. Ein achtjähriges Mädchen erlag wenige Stunden danach im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.