Gumtow - Ein Autofahrer ist bei Gumtow (Landkreis Prignitz) in der Nähe von Kyritz gestorben. Der Wagen des 73-Jährigen kam am Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 5 auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Mann in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr barg ihn aus dem Auto. Die Unfallursache war zunächst unklar. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann ein gesundheitliches Problem gehabt habe, hieß es weiter. Die B5 war für drei Stunden gesperrt.