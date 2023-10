Magdeburg - Bei einem nächtlichen Unfall auf der A2 nahe Magdeburg ist am Sonntag ein Autofahrer gestorben. Der 34-jährige verlor nach Angaben der Polizei nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr nach rechts auf den Grünstreifen. Dort sei er mit Leitpfosten kollidiert. Beim Versuch, dass Fahrzeug wieder auf die Straße zu lenken, habe sich dieses mehrmals überschlagen. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle nahe Möckern starb, wie es hieß.

Warum er die Kontrolle über den Wagen verloren hat, war zunächst unbekannt. Zeugen hatten laut Polizei berichtet, er sei bereits vor dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost Schlangenlinien gefahren. Die A2 war in Fahrtrichtung Hannover für vier Stunden gesperrt.