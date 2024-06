Strausberg - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Der 79-Jährige war am späten Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Er starb noch am Ort des Unfalls nahe Strausberg.