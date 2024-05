Werde/Zwickau - Während der Fahrt hat ein Autofahrer in Werda (Vogtlandkreis) gesundheitliche Probleme bekommen und ist gestorben. Wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte, war der 61-Jährige deswegen am Freitagnachmittag mit seinem Wagen links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Zaun geprallt. Die Rettungskräfte hatten demnach vergeblich versucht, ihn zu reanimieren. Der Tod sei durch die gesundheitlichen Probleme verursacht worden, hieß es. Die 81-jährige Beifahrerin erlitt einen Schock.